Impfpflicht am Arbeitsplatz: Ja oder Nein?

Die Corona-Impfung sorgt nicht nur in der Debatte um die „3G-Regel“ für Diskussionen, auch arbeitsrechtlich wirft sie einige Fragen auf. Einige davon hat Arbeitsrechtsexpertin Silvia Hruška-Frank von der AK Wien vor ein paar Tagen im Gespräch mit der „Krone“ beantwortet.

Nachdem das Thema auch bei unseren Lesern polarisierte, möchten wir gerne auch hier von Ihnen wissen, wie Sie dazu stehen: Würden Sie sich für eine Impfpflicht in gewissen Bereichen aussprechen oder sind Sie der Meinung, dass die Impfung generell eine höchstpersönliche Entscheidung ist, welche keine Nachteile für den Einzelnen mit sich bringen sollte? Wurden Sie in Ihrem Beruf vielleicht sogar schon persönlich mit der Frage nach Ihrem Impfstatus konfrontiert? Wir freuen uns über Ihre Meinungen und Erfahrungsberichte!