Versöhnungsangebot von Großmutter Queen Elizabeth

Die Einladung soll schon vor der Geburt von Lilibet Diana erfolgt sein. Lilibet ist der Kosename der Queen, den ihr Vater König George, ihre Schwester Margaret und zuletzt nur noch der verstorbene Prinz Philip verwendet haben. Der Anekdote nach habe die Queen als Zweijährige ihren Namen so ausgesprochen. Der Name Diana soll an Prinz Harrys verstorbene Mutter Diana erinnern.