Pauschal 1305,50 € als Entschädigung für Impfopfer

Die Betroffenen bzw. die Hinterbliebenen hatten beim zuständigen Ministerium um eine Entschädigung angesucht, wie die „SN“ berichteten. Sind bei einem Patienten keine schweren Dauerfolgen entstanden, sieht das Impfschadengesetz eine einmalige Pauschalleistung von 1305,50 Euro vor. Für jeden Tag, an dem ein stationärer Aufenthalt notwendig war, erhöht sich die Pauschale um ein Dreißigstel der höchsten Pflegezulage nach dem Kriegsopferversorgungsgesetz, wie es im Bericht weiter heißt. Macht also dann einen Tagessatz von 106,90 Euro. Ist das Opfer nicht mehr erwerbsfähig, gibt es zudem wiederkehrende Geldleistungen in Form einer Versehrtenrente. Für Hinterbliebene werden Sterbegeld, Witwen- und Waisenrente gezahlt.