Ausreisetestpflicht für Pitztal und Umhausen endet

Zahl der Infizierten mehr als halbiert

In Umhausen gelten derzeit noch 21 Personen als mit dem Coronavirus infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Gemeinde liegt aktuell bei 296 und hat sich damit seit einer Woche mehr als halbiert. Am 1. Juni lag diese noch bei 651. „Die Entwicklung geht insgesamt in die richtige Richtung“, erklärt Rizzoli.