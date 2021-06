Sechsjähriger zündelte - Brand auf Nachbarbalkon

Zu einem Mehrparteienhaus in Götzis rückte am Montagnachmittag die Feuerwehr aus. Als die Einsatzmannschaften vor Ort eintrafen, war die Sache aber nur halb so schlimm. Den in Brand geratenen Müllsack auf einem der Balkone hatte bereits eine Bewohnerin mit einem Handfeuerlöscher unter Kontrolle gebracht.