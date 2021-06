Auffälliger Pkw-Lenker hatte über drei Promille!

Am Montagvormittag um 9:30 Uhr erging bei der Polizei in Wattens eine Meldung über einen Pkw-Lenker mit auffälliger Fahrweise ein. Die Beamten machten sich sogleich an die Fahndung - und wurden fündig: Beim Fahrer (40) wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Ergebnis: über drei Promille! Doch das war noch nicht alles, denn der Mann hatte auch keinen Führerschein. Der wurde ihm bereits entzogen. Anzeige!