Shopping-Pause für Blick auf die alten Meister

Reproduktionen von berühmten Bildern alter Meister, ausgestellt mitten in einem wuseligen Einkaufscenter – dieses Experiment von Europark Salzburg und Kunsthistorischem Museum Wien ist am Montag gut angelaufen. Schon bald scharten sich am Theaterplatz die ersten Interessierten um die Werke und der Wunsch von Kunstvermittlerin Rotraut Krall ging in Erfüllung: „Manche hier werden gehetzt vorbeikommen. Schön wäre es, wenn die Menschen trotzdem kurz innehalten, den Hintergrundlärm ausblenden und vor den Gemälden eine Pause machen.“