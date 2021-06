So genießen Sie die EM auf jedem Endgerät in HD

Ab 11. Juni ist es soweit: König Fußball regiert Europa und die TV-Bevölkerung verfolgt das Aufeinandertreffen der 24 Teams in der EM-Endrunde. Nachdem die EM letztes Jahr aufgrund der Pandemie ins Wasser fiel, fiebern die Österreicher heuer umso stärker mit. TV-Streamer sind dabei im Vorteil: Sie können die EM-Spiele nicht nur daheim am Fernseher sehen, sondern auch unterwegs am Smartphone, Tablet oder Laptop.