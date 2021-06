Italien: Super-Serie macht die Tragödie vergessen

Doch in der Qualifikation für diese EURO wuchsen die Italiener über sich hinaus: Das 4:0 bei der Generalprobe gegen EM-Teilnehmer Tschechien in Bologna war der achte Zu-null-Sieg in Folge - seit September 2018 ist die Squadra in 27 Spielen unbesiegt! Damit sind sie in Gruppe A klarer Favorit.