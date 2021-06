Einbrecher stahlen Tresor aus Kitzbüheler Wohnung

Safe aus Schrank gerissen

„Aus dem Schlafzimmer des Opfers stahlen sie schließlich einen im Kleiderschrank befestigten, etwa fünf Kilogramm schweren Tresor. In diesem befanden sich Bargeld in Höhe von über 10.000 Euro, Pin-Codes von Kreditkarten sowie Codes für Kryptowährung“, so die Ermittler.