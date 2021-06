Ayla hat lebensbedrohliche Verbrennungen erlitten

In München kein Bett mehr frei

Dazu gehört sicher auch jener, dessen Folgen die kleine Ayla vielleicht ein Leben lang begleiten wird, hat sich das heiße Fett doch auch übers Gesicht ergossen, die Haut verbrannt. Denn die Fritteuse stand auf der Fensterbank im Wohnzimmer, das Kabel hing herunter – Ayla griff danach und die Mutter konnte nichts mehr tun, erlitt selbst noch Verbrennungen an den Händen, aber weit nicht so schwere Verletzungen wie die kleine Tochter. Diese musste, weil in der näheren Spezialklinik in München kein Bett frei war, per Rettungshelikopter „Christophorus 10“ ins AKH Wien geflogen werden, wo auch noch eine Verbrennungsstation ist.