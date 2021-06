Lehrlingsboom am Bauernhof

Momentan weiht sie gerade die 15-jährige Saskia Lugbauer in die Geheimnisse von Stall, Feld und Acker ein. „Sie ist sehr fleißig und hilft überall mit. Auch beim Mostheurigen und im Abhof-Verkauf“, streut Hofherr Andi Harm dem jungen und ebenso fleißigen wie wissbegierigen Mädchen aus dem nicht so fernen Texing Rosen. Dieses feierte am Samstag Geburtstag und stieß mit „seiner“ Bauernfamilie an – selbstverständlich mit einem Glaserl vom besten Birnenmost aus dem Harm’schen Keller.