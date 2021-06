Finanzielle Hilfe für gebeutelte Clubszene

Alle Parteien im Innsbrucker Gemeinderat haben sich mit einem Dringlichkeitsantrag zur Rettung der Clubs bekannt. Gemeinsam mit Land und Wirtschaftskammer will die Stadt einen Fonds aufstellen, an dem man zu gleichen Teilen beteiligt sein soll. Innsbruck rechnet dafür maximal 150.000 Euro ein. Tirols Clubszene könnte also bis zu 450.000 Euro an Unterstützung erhalten. Das ist zwar nicht so viel, wie von der Innsbruck Club Commission (ICC) gefordert wurde – nämlich 600.000 Euro an Soforthilfen plus eine Neustartförderung –, die Interessensvertretung zeigt sich dennoch erfreut.