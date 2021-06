In Neukirchen entsteht der Hulk der Logistik-Welt

Tanja, Franz, Simba, Sarafina - auch wenn die Agilox-One-Modelle in Neukirchen bei Lambach auf den ersten Blick alle gleich aussehen, in puncto Namen unterscheiden sie sich. „Unsere Mitarbeiter vergeben Namen, das erleichtert die Testphase, die vor der Auslieferung passiert. Unsere Kunden taufen sie meistens wieder um“, verrät Dirk Erlacher, der mit Franz Humer den Spezialisten für fahrerlose Transportsysteme gegründet hat. Bevorzugt enden die Logistikroboter dann übrigens als C-3PO, angelehnt an die Star-Wars-Figur, oder als Hulk.