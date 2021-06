Bei Autokollision in Obsteig Fußgängerin erfasst

Freitag um 16.45 Uhr fuhr eine 25jährige österreichische Staatsbürgerin in Begleitung ihrer 48jährigen Mutter mit ihren PKW auf der Mieminger Straße B 189 in Obsteig in östliche Richtung. Auf Höhe der Pfarrkirche stellte sie fest, dass eine 58jährige österreichische Staatsbürgerin auf dem dortigen Schutzweg die Straße überqueren wollte und hielt ihr Fahrzeug an.