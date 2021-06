Rolf Landerl wird neuer Trainer beim SV Horn

Vor seiner Zeit in Deutschland war der einfache ÖFB-Teamspieler bei der zweiten Mannschaft der Admira tätig. „Ich freue mich auf die neue Herausforderung und die guten Möglichkeiten beim SV Horn. Gemeinsam werden wir hart arbeiten, um unsere Ziele in der neuen Saison zu erreichen. Es ist schön wieder in der Heimat zu sein“, verlautete Horns Neo-Trainer, der während seiner aktiven Spielerzeit mehrmals als Legionär tätig war.