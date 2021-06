„Holz-Bahnhöfe“ sollen für Entlastung sorgen

Das Ergebnis der Erhebungen an den Waldviertler Grenzen zu Tschechien war ernüchternd: 85 Prozent des Holz-Schwerverkehrs bleiben im Waldviertel und sind kein Holztransit. VP-Bezirksobmann Eduard Köck präsentiert nun eine neue Idee, um die Waldviertler und die schlecht ausgebauten Straßen von den tonnenschweren Holz-Lkw zu entlasten: In Vitis, das an der Franz-Josefs-Bahn liegt, sowie in Tschechien sollten die Bahnhöfe zu sogenannten Überladebahnhöfen ausgebaut werden. Von Vitis, das zentral im Waldviertel liegt und relativ gut straßenbautechnisch ausgebaut ist, würde dann erst das Holz auf die Lkw verladen und in die Sägewerke gebracht.