Gelebter Naturschutz: 500 neue Paradiese!

Wir schützen was wir lieben – nämlich unser aller Heimat Niederösterreich“, versichern Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und ihr Vize Stephan Pernkopf reinen Öko-Herzens. Tatsächlich und zu Recht kann das schwarze Führungsduo auf die Umweltleistungen zwischen Enns und Leitha stolz sein. Vor allem an der Donau zeigt die Natur, was sie kann, wenn man ihr nur hilft. Denn dort werden laufend wasser-verwaiste Seitenarmen an den mächtigen Strom angebunden, und auch an vielen anderen durchfluteten Biotopen für seltene Tiere und Pflanzen neuer, alter Lebensraum geschaffen.