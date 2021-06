Neue Förderung: Stadt zahlt ein Jahr Lehrlingslohn

„Wir schaffen so noch mehr Lehrplätze für Wien“, ist Hanke vom Erfolg der Maßnahme überzeugt. Die Förderung soll dabei doppelt wirken: So wird Jugendlichen der Einstieg in eine Lehre angeboten und gleichzeitig Wiener Betriebe motiviert, mit der Lehrausbildung zu beginnen. Der Bedarf an Fachkräften im Wirtschaftsaufschwung der kommenden Jahre soll damit gesichert werden.