Pärchen verirrte sich in Dunkelheit: Heli-Bergung

Um 4 Uhr morgens brach am Donnerstag das Pärchen von der Alpila-Alpe in Richtung Hochgerach auf. Eine Sonnenaufgangswanderung schwebte den beiden, die aus dem Rheintal stammen, vor. Doch daraus wurde nichts. Denn kurz nach der Alphütte gerieten der 46-jähriger Mann und die 37-jährige Frau in unwegsames Gelände - sie konnten weder vor noch zurück. So warteten sie den Sonnenaufgang nicht am Gipfel, sondern in dem Geländekessel ab und sahen dann ein, dass sie Hilfe brauchten. Die alarmierte Bergrettung rettete das glücklose Wander-Pärchen mittels Taubergung. Ihr Abenteuer überstanden die zwei unverletzt.