Deutschland: Jogi-Sorgen und ein erster Krach

Nun stoßen auch die Champions-League-Finalisten (Rüdiger, Havertz, Werner, Gündogan) zum Team, der von Corona geplagte Kroos trainiert wieder, Can und Goretzka sind angeschlagen. Am Sonntag brechen die Deutschen die Zelte in Seefeld ab, am Montag wird in Düsseldorf gegen Lettland getestet.