Auf den steirischen Gipfeln warten neue Regeln

„Leute verhalten sich vorbildlich“

Dass die Theorie dem Praxistest offenbar gut standhält, kann Gottfried Härtel, Pächter des in 1723 Metern Seehöhe herrlich gelegenen Admonterhaus, berichten: „Wir sind seit Pfingsten heroben, bislang kann ich über meine Gäste nur Positives erzählen. Die Eigenverantwortung ist vorbildlich, die Leute zeigen unaufgefordert ihre Tests her - damit machen sie es uns Wirten so einfach wie möglich, das freut einen“, erzählt der Gesäuse-Wirt.