Wienerin kämpft weiter gegen Ungleichbehandlung

Die Debatte um das Modell der Gratis-Ganztagsschule in Wien - Elternvertreter orten hinter der Förderung eine Ungleichstellung - geht in die nächste Runde: Nachdem das Wiener Rathaus eine Petition für ein Ende der Ungleichbehandlung mit rund 4500 Unterschriften zu Jahresbeginn einfach beiseitegeschoben hatte, trägt Initiatorin Isabella Strnad die Causa nun in den Gemeinderatsausschuss für Petitionen und Bürgerinitiativen. Die dafür notwendige Zahl von 500 Unterschriften konnte sie schon weit übertreffen.