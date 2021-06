Wenig Kontrolle bei App-Gebrauch

Strengere Regeln in den anderen Bundesländern

In allen anderen Bundesländern setzt man auf mehr Kontrolle. So muss der absolvierte Heimtest mittels Stift geschwärzt und ein Foto davon hochgeladen werden. So entsteht nicht die Gefahr, dass ein Test zweimal verwendet wird. Manche Bundesländer gehen noch weiter: In Kärnten oder Oberösterreich muss man den Schnelltest zusätzlich mit einem Code versehen. Interessant: Sowohl in Kärnten als auch in Oberösterreich gibt es positive Heimtests. Auch bei Test-Methoden sind andere voraus: In Wien gibt es beispielsweise kostenlose Gurgel-PCR-Tests für zuhause.