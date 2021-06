ÖFB-Keeper Alex Schlager: Zu gesund ernährt

Zwei brutal intensive Jahre

Den die letzten zwei Saisonen trotzdem geschlaucht haben: „Die waren brutal intensiv! Seit der U21-EM 2019 ging es immer Vollgas durch. Ich hatte kaum Auszeiten, kam kaum zum Abschalten. Natürlich ist es wirklich cool, oft im Drei-Tages-Rhythmus zu spielen, die Begleiterscheinungen sind es aber weniger. Die vielen Reisen in Bus und Flugzeug, die Aufenthalte in Hotels“, betont Schlager, „meine Frau sagt hin und wieder, dass es schön wäre, wenn ich mehr daheim wäre.“ Was an seinem Ziel nichts ändert: Von der EURO möchte er möglichst spät heimkommen …