Tests kommen mit dem Bus

7000 Tests in über 100 Betrieben

Bereits mehr als 25.000 Kilometer haben die beiden Busse seit dem Start der Aktion zurückgelegt. 7000 Coronatests in über 100 Betrieben in ganz Niederösterreich wurden bei den bisherigen Touren vorgenommen. Ecker betont: „Wir haben uns für Öffnungsschritte stark gemacht, da müssen wir für Sicherheit sorgen.“