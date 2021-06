DFB-Comeback von Hummels und Müller in Innsbruck?

Zuschauer sind keine zugelassen. Ein Antrag des DFB auf Zulassung einer beschränkten Zahl von Fans wurde von den örtlichen Behörden mit Hinweis auf die gültige Corona-Verordnung abgelehnt. Deutschland bereitet sich seit vergangenem Freitag in Seefeld auf die EM vor, bis 6. Juni ist der Ex-Weltmeister in Tirol einquartiert. Alle 16 Feldspieler, die in den letzten Tagen zusammen in Seefeld trainiert haben, sollen gegen die ebenfalls für die EM qualifizierten Dänen zum Einsatz kommen.