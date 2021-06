Steiner bestach mit neuem österreichischen Rekord

Steiner startete im Finale mit zwei Treffern verhalten in die erste Serie, brachte sich mit perfekten fünf von fünf Treffern jedoch unmittelbar in die Podestränge. Ein Treffer in Serie drei ließen die Salzburgerin wieder zurückfallen. Drei Treffer in der vierten Serie bewahrten sie vor der ersten Ausscheidung gegen Kostevych (Ukr). Auch Veronika Major (Ung) konnte sie in der folgenden Serie mit drei Treffern abwehren. So wurde es der sechste Platz für Österreichs Olympiahoffnung in diesem Finale.