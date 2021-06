Terrorfinanzierung? Familie steht vor Gericht

Konkret lastete der Staatsanwalt den sechs Familienmitgliedern an, sie hätten in dem Wissen, dass sich ihre Verwandte dem IS angeschlossen habe, ihr im Jahr 2017 insgesamt 4200 Euro überwiesen. „Dass der IS eine Terrororganisation ist, hat 2017 in Österreich jeder gewusst.“ Die 43-Jährige habe zudem Nachrichten an Verwandten geschrieben, dass sie Teil des Jihad geworden sei. Der Staatsanwalt verwies auch auf die Angaben einer Zeugin, wonach die Frau einen IS-Treueschwur geleistet habe.