Diesen Tieren und Pflanzen droht das Aussterben

Eines jener Gebiete, in dem sich sowohl noch der Große Brachvogel als auch die Sumpfgladiole - neben vielen anderen seltenen Arten - finden, ist das Lauteracher Ried. In dem Natura-2000-Schutzgebiet befinden sich auch die mächtigsten Torflager Vorarlbergs. „Diese sind wiederum extrem wichtig für den Klimaschutz, da sie große Mengen an Kohlenstoff speichern“, erklärt Biodiversitäts-Experte Lukas Meus von Greenpeace.