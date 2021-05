Das wird ein ganz heißer Sommer

Einzig das Timing war aus Salzburger Sicht nicht perfekt. Am Donnerstag erfuhr die Faustballszene, dass Grieskirchen neben der U18-WM und der U21-EM auch die Weltmeisterschaft der Frauen Ende Juli austragen wird. Eine solche Flut an Großereignissen an einem Ort gab es noch nie! Leider konnten die Seekirchen-Asse in der Liga die frohe Kunde nicht bestätigen.