Bagger graben wieder die Mozartstadt um

Mehr Platz für Radfahrer bei der Karolinenbrücke

- Mehr Platz bekommen die Radfahrer auch am Franz-Hinterholzer-Kai. Erst am Donnerstag beschloss der Bauausschuss der Stadt einstimmig, die Engstelle hinter dem Bezirksgericht zu entschärfen. Der bisher gemeinsame, schmale Geh- und Radweg soll geteilt werden. Am bestehenden Weg sollen bis zur Karolinenbrücke nur noch Fußgänger gehen. Die Fahrradstraße soll bereits ab der Einfahrt in den Kai verordnet werden. Dafür weichen zwei Parkplätze. Im Sommer wird die Stelle umgebaut und gleichzeitig der Straßenbelag saniert.