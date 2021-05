Luciano Spalletti übernimmt Traineramt in Neapel

Den Cuptitel holte im Vorjahr auch Gattuso mit Napoli. In der vergangenen Saison verspielte der Club in der letzten Runde mit einem 1:1 gegen Hellas Verona aber die Champions-League-Teilnahme. Gattuso, als Spieler 2006 mit Italien Weltmeister, heuerte diese Woche bereits beim Ligarivalen Fiorentina an. In Neapel war er im Dezember 2019 auf Carlo Ancelotti gefolgt.