Anker feiert 130. Geburtstag mit „Grätzelprojekt“

Die Eröffnung nahm Anker auch gleich zum Anlass, um sein erstes Wiener „Grätzelprojekt“ vorzustellen. Denn anlässlich seines 130. Geburtstages will das Unternehmen nicht nur mit seinen frischen Produkten, sondern auch durch die Unterstützung verschiedener Projekte in ganz Wien zur Lebensqualität in den Grätzeln beitragen. Finanziert wird die Aktion durch Erlöse aus dem Verkauf des „Süßen Ankerls“, einem der zahlreichen Jubiläumsprodukte. Das „Süße Ankerl“ wurde zu Jahresbeginn als das erste Jubiläumsprodukt im Geburtstagsjahr vorgestellt. Wie das bekannte mürbe Kipferl besteht das „Süße Ankerl“ aus feinstem Germteig - aber, wie der Name vermuten lässt, in der Form eines Ankers.