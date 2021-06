Kroatien: Ein blaues Meer an Gelegenheiten

Im Labyrinth der Schönheit

Besichtigen Sie die Inseln des Kornaten-Archipels, werfen den Anker in einer der vielen Buchten oder natürlich geschützten Bereichen aus, genießen das Unterwasserfischen auf den Inseln Paklinski otoci, besuchen den berühmten Leuchtturm auf Palagruža, der entlegensten kroatischen Insel und legen in den unglaublichen Inseln Elafitski otoci an.