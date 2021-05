„Wir Jäger sind keine Lustmörder!“

Das Jagdrevier von Garten-Profi Anton Starkl (66) in den Donauauen liegt beispielsweise am Zubringer der S…5 in Tulln. Dort ist man von grobem Tierleid aber weit entfernt: „Mein gepachtetes Revier ist rund 400 Hektar groß. Hier gibt es genug Rückzugsorte für Hirsche, Wildschweine, Seeadler und Schwarzstörche. Das einzig Interessante für das Wild in der freien Wildbahn sind die Maisfelder der Bauern“, so Starkl. Die Tiere haben im Wildgehege also viel Platz und werden zudem auch vor Ausflüglern und dem Straßenverkehr bewahrt. Starkl: „Natur und Jagd brauchen Ruhe, wir sind ja keine Lustmörder.“