Einbruch in Arztpraxis: Täter flieht mit Zahngold

Weitere Einbrüche

Im Bezirk Melk beschäftigen gleich mehrere Einbrüche die Polizei. Beim Coup in einer Wohnung könnten die Täter Hintergrundwissen gehabt haben. Denn sie schlugen ausgerechnet dann zu, als die Wohnungsbesitzer vier Tage lang nicht zu Hause waren. Dazu wählten sie im Mehrparteienhaus gezielt die derzeit einzig genutzte Wohnung aus. Dabei stiegen sie unter Anwendung von roher Gewalt über ein gekipptes Küchenfenster ein. Gestohlen wurde Schmuck, Uhren und Bargeld in derzeit noch unbekannter Höhe. Komplett leer stand indes das Wohnhaus in Klein-Pöchlarn, in das über die Terrassentür eingebrochen wurde. Derzeit laufen noch die Ermittlungen über das mögliche Diebesgut.