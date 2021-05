Impfspritzen: Ärztin räumt Mehrfachverwendung ein

„Sicherheit und Gesundheit der Mitarbeiter an oberster Stelle“

„Für die voestalpine stehen die Sicherheit und Gesundheit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stets an oberster Stelle“, sagte voest-Sprecher Peter Felsbach am Freitag zur APA. „Wir haben in bester Absicht die Vamed-Gruppe mit der Durchführung der Impfung beauftragt, diese das zu ihr gehörige Arbeitsmedizinischen Zentrum (AMZ) in Kapfenberg, ein renommierter Dienstleister im Gesundheitsbereich“, sagte Felsbach. Das AMZ sei seit vielen Jahren als externer Dienstleister für arbeitsmedizinische Leistungen der voestalpine in der Steiermark tätig.