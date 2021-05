Tiroler Ärztin: „Frauen bei Impfung im Nachteil“

Frauen haben andere Gesundheitsrisiken und Krankheitsverläufe als Männer. Das gilt auch für Corona. Das Risiko, schwer zu erkranken, ist für Frauen geringer als für das vermeintlich starke Geschlecht. Doch neben diesem Vorteil gibt es auch zahlreiche Nachteile. Vor allem, was die Wirkung von Medikamenten und Impfungen betrifft. Darauf weist Professorin Margarethe Hochleitner von der Medizin-Uni Innsbruck hin. „Frauen haben bei Medikamenten und Impfungen mehr Nebenwirkungen, Unverträglichkeiten und Allergien. Frauen bis einschließlich in die Wechseljahre sind jene Gruppe, die am ehesten betroffen ist“, fasst Hochleitner zusammen.