Austria Salzburg und Kuchl kämpfen ums Cup-Ticket

Der SV Spittal kommt nach Maxglan

Die ersten Aufbauspiele stehen nach der Wieder-Aufnahme des Mannschaftstrainings am 19. Mai auf dem Plan. So wird Austria Salzburg am Samstag erstmals seit sieben Monaten Zuschauer empfangen. Beim Test gegen den Regionalligisten SV Spittal (15.30) sind 783 Fans genehmigt worden. „Das ist die Hälfte der Stadionkapazität. Wir haben vom Magistrat dank umfangreichem Präventionskonzept die Zustimmung erhalten“, freute sich Austria-Vorstand und Fan-Beauftragter Eichbauer.