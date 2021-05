ÖFB-Star Trimmel ärgert sich über „solche Idioten“

Mit Union Berlin hat er den Einzug in die Conference League geschafft, bei der EURO ist er für Österreich am Start. Kurz vor Einrücken ins ÖFB-Teamcamp in Bad Tatzmannsdorf nahm sich Christopher Trimmel Zeit, um krone.tv seinen Heimatort zu zeigen, wo seine Kick-Karriere begann: Mannersdorf an der Rabnitz. Im VW ID.3 - den Sie hier gewinnen können - lässt sich Trimmel von Michael Fally durch Mannersdorf chauffieren und befragen, ehe am örtlichen Sportplatz Endstation ist und über alte Zeiten geplaudert wird. Unterem spricht Union-Kapitän Trimmel Klartext, was die rassistischen Beleidigungen der Freundin von Max Kruse angeht. Trimmel: „Wir distanzieren uns ganz klar, wir sind keine Rassisten. Aber solche Idioten hast du in jedem Verein.“