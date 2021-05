Polizei sucht Zeugen nach Sprengung von Bankomat

Ein lauter Knall riss am Mittwoch um 3 Uhr früh die Anrainer in Adlwang aus dem Schlaf: Vermutlich drei Täter hatten bei der Raiffeisenbank den Außenbankomat in die Luft gejagt und waren dann zwei Fiat Panda geflüchtet. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.