Betrug mit Paket-SMS: Schon 10.000 Betroffene

„Paketzustellung fehlgeschlagen, hier App downloaden bitte!“ - diese und ähnliche neue Betrugs-SMS sind seit dem Pfingstwochenende an Millionen Handys in Österreich verschickt worden. Wie mehrfach berichtet, eine dreiste Falle! Denn dahinter stecken organisierte Banden, die an Daten und Geld gelangen wollen. Niemals auf den Link klicken!