Als Ivanov auf 120 km fünf Strafzettel kassierte

Am 27. Mai präsentiert Rapid-Legende Andy Marek sein neues Buch - Anpfiff ist um 18 Uhr im Allianz Stadion. Vorab besuchte die langjährige „Stimme Rapids“ die „Krone“ schon im TV-Studio. Mit Michael Fally spricht Marek dabei über 27,5 Jahre in Grün-Weiß, das Loch nach dem Aus bei Rapid („Ich fiel in kein Loch, es war ein Krater“), seine „Fan-Politik“ („95 Prozent würde ich wieder so machen“), Gustl Starek, Trifon Ivanov („Er kassierte fünf Strafzettel auf einer Strecke“), Eric Cantona und Didi Kühbauer.