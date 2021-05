Arbeiter (46) bei Sturz von Leiter schwer verletzt

Nachdem am Dienstag die Tiroler Rettungskräfte schon in Söll (Bezirk Kufstein) wegen eines verschütteten Arbeiters zu einer Baustelle anrücken mussten, wurden sie auch zu einem Gastronomiebetrieb in Brixen im Thale (Bezirk Kitzbühel) gerufen. Dort war ein Arbeiter (46) von einer Leiter rund zwei Meter in die Tiefe gestürzt. Der schwer Verletzte wurde mit dem Hubschrauber geborgen.