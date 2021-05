Ukraine: Trainer als Star, Probleme zu Hause

Russland-WM verpasst

Die WM in Russland verpassten die „Schowto-Sini“ („Gelb-Blauen“), der schon bei seiner Bestellung umstrittene Schewtschenko musste sich wachsender Kritik stellen. Danach legten die Ukrainer aber einen Lauf hin. Sechs Siege und zwei Remis schrieben sie in der EM-Qualifikation an. Aufsehen erregte auch das 1:0 gegen Spanien in der Nations League im Oktober des Vorjahres. Eine Woche davor war die nach einigen Coronafällen stark ersatzgeschwächte Mannschaft Weltmeister Frankreich in einem Freundschaftsspiel noch mit 1:7 unterlegen.