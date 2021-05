Salzburger Literaturfest mit eigener Ministerin

Der gelernte Salzburger weiß: Sobald beim Stadtbummel diverse Schaufenster mit tiefgründigen Zitaten versehen sind, ist das traditionelle Literaturfest nicht mehr fern. Begleitet von Performern und Musikern sind die Autoren in diesen Tagen mehr als nur ein Name auf dem Buchdeckel. Sie bringen durch Lesungen, Gespräche und spannende andere Formate noch mehr Leben in ihre literarischen Werke. Einziger Wermutstropfen: Es gab coronabedingte Absagen (darunter Franz Hohler, Feridun Zaimoglu und die Performance „Die Infantin“ im Toihaus). Außerdem ist einiges weiterhin nur als Stream möglich.