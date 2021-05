Der Schutz des Klimas muss nicht wehtun

Nach einem Jahr Arbeitszeit stellten Landeshauptmann-Stellvertreterin Ingrid Felipe und Wirtschafts-LR Anton Mattle am Dienstag die Nachhaltigkeits- und Klimastrategie des Landes Tirol vor. „Die beschlossene Strategie legt den Grundstein für einen langfristigen Prozess, in dem Tirol lebenswert, sozial gerecht, ökologisch vielfältig und wirtschaftlich leistungsfähig bleibt“, so Felipe. Die Strategie solle als Kompass für die nächsten Jahre dienen, so Mattle. Der Teil, der konkrete Maßnahmen beinhaltet, ist derzeit noch in der Überarbeitung.