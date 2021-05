Europas Schafe werden in Jordanien brutal getötet

Währenddessen müssen ihre Artgenossen in einer überfüllten Koppel daneben ihre Ermordung mitansehen. Unter den Getöteten waren auch Schafe aus Rumänien und Spanien, wie ihre Ohrmarken verrieten. „Vier Pfoten“ appelliert einmal mehr an die Europäische Kommission, ein Exportverbot für lebende Tiere in Drittländer endlich durchzusetzen, und steht damit Schulter an Schulter mit der Kronen Zeitung. Tierexpertin Maggie Entenfellner: „Die Österreicher wollen nicht, dass die Lebewesen auf ihrem Weg in den Tod auch noch gequält werden.“