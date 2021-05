Gedränge in Venedig: Einreise vielen auch verwehrt

Auch am Sonntag bildeten sich Schlangen

Auch am Sonntag bildeten sich bereits am Vormittag lange Schlangen vor den Parkhäusern, sodass diese wieder gesperrt werden mussten. „Am Markusplatz haben sich die Touristen aber recht gut verteilt. Darauf achteten die vielen Soldaten und Polizisten, die durch die Stadt patrouillierten“, so eine Klagenfurterin.